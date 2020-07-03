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تقرير بالفيديو يكشف مخططات وجرائم تميم ووالده لإثارة الفتنة فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن الجرائم التي تقوم بها قطر والتحريض المستمر في عهد تميم بن حمد ووالده ضد الدول العربية، من أجل تنفيذ مخططاتها التخريبية في المنطقة.

واستعرض التقرير مقطعًا صوتيًّا مسربًا لمكالمة تليفونية، جمعت بين أمير قطر السابق حمد والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والتي سعى فيها حمد أمير قطر إلى أن يتم تنفيذ مخططات قطر.

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ويأتي التسجيل المسرب ضمن عدد من التسريبات لمكالمات هاتفية، جمعت أمير قطر السابق برؤساء وسياسيين عرب، ويكشف عن مخططات قطر لإثارة الفتنة في المنطقة

 

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