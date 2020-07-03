شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية البرلمان" يرصد مكاسب عودة الغرفة الثانية للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عودة الغرفة الثانية للبرلمان " مجلس الشيوخ " يضمن وجود كفاءات وخبرات وأصحاب مهارات خاصة وعلماء ينتفع بهم البرلمان فى استطلاع الرأى بقضايا هامة، بما يؤدى إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلمانى وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية.

ولفت وكيل اللجنة التشريعية إلى أن التفاعل الايجابى بين الآراء فى الغرفتين سيدعم استقرار الحياة السياسية ويرسى دعائم الديمقراطية ، مشددا أنه سيسهم فى تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته فى هذا الشأن، ويضمن وجود التعددية الحزبية .

ولفت إلى أن الغرفة الثانية أثبتت نجاحاً عملياً داخل العديد من الدول التى أخذت بهذا النظام ومنها فرنسا وايطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا واستراليا واليابان وسويسرا.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفى مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا قانون مجلس الشيوخ.