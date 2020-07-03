تنشر طلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

صرح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تلقي أكثر من ٤ آلاف طلب لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شركتي جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، احتلتا المرتبة الأولى بين شركات التوزيع في الأكثر تسجيلا للمواطنين التابعين لها، وجاءت شركة القناة في المرتبة الأخيرة، لانخفاض العشوائيات والمباني المخالفة بالمحافظات التابعة لها بوجه خاص.

وينشر "الخليج 365" متوسط ما استقبلته شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية من طلبات تحويل الممارسات إلى عدادات كودية عبر التقدم من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء:

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ١٥٠٠ طلب حتى الآن

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ١٥٠٠ طلب حتى الآن

الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ٥٠٠ طلب حتى الآن

مصر العليا لتوزيع الكهرباء ٤٩٥ طلب حتى الآن

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ٤٥٠ طلب حتى الآن

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ٣٥٠ طلب حتى الآن

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ٣٠٠ طلب حتى الآن

البحيرة لتوزيع الكهرباء ١٧٥ طلب حتى الآن

القناة لتوزيع الكهرباء ١٠٠ طلب حتى الآن ​