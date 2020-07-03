صحة كفر الشيخ تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الخميس، 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مصابة بالفيروس.
وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جرى أخذ عينات من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المستشفيات التابعة للإدارات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابة 106شخصًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقال المصدر إنه يجري تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، أو خضوع بعضهم للعزل المنزلي، لاستكمال علاجهم.
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