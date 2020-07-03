لعنة الطائرات الورقية تنهي حياة طالب دهسه قطار في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي طالب مصرعه، أمس الخميس، صدمه قطار بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب بدائرة قسم شرطة البدرشين. التحريات الأولية أفادت بأنه أثناء لهو طالب يدعى "زياد"، يبلغ من العمر 17 سنة، مقيم قرية مزغونة، بطائرة ورقية بالقرب من شريط السكة الحديد، صدمه قطار ليلقى حتفه. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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