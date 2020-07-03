صحفيون يدشنون مبادرة لدعم مصر في مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

دشن مجموعة من شباب الصحفيين، مبادرة هي الأولى من نوعها، لدعم مصر في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي يتم بناؤه على مجرى النيل الأزرق.

وتهدف المبادرة إلى الكشف عن مخاطر سد النهضة الإثيوبي على مصر، ومواجهة المغالطات والشائعات التي يتم بثها حول السد المتوقع أن تكون تأثيراته كبيرة على مصر.

وقال أعضاء المبادرة، إن التدشين جاء انطلاقًا من دورهم الاجتماعي في هذه الأزمة، الممتدة منذ ما يزيد عن تسع سنوات، وسط تحذيرات مصرية سودانية ودولية من اتخاذ أي إجراءات أحادية من قبل إثيوبيا بملء وتشغيل سد النهضة.

وتستعين المبادرة بخبراء ومتخصصين وعلماء من كل الدول لتفنيد مخاطر سد النهضة الإثيوبي، والرد على الشائعات المتعلقة به، مع متابعة دقيقة لكل التطورات المتعلقة بمفاوضات السد، خاصة بعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي الأيام الماضية ومناقشته أيضا، وذلك بـ 4 لغات وهي "العربية والفرنسية والإنجليزية والسواحيلية".