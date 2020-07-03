بوتين يتصدر مؤشر جوجل بسبب التعديلات الدستورية

تصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، تريندات مؤشر البيحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي والعالم، وذلك بعد الانتخابات التي أجرتها بلاده على التعديلات الدستورية.

وتوجه بوتين إلى مواطنيه بالشكر على تأييدهم للتعديلات الدستورية التي طرحها للاستفتاء عليها، وقال: "أريد الإعراب عن شكري

العميق لمواطني روسيا على تأييدهم وثقتهم".

وأضاف: "تحدثت عن الحاجة لتعديلات على الدستور، بما يخدم تحسين النظام السياسي للبلاد، وتوطيد الضمانات الاجتماعية، وتعزيز سيادة روسيا وسلامة أراضيها، والحفاظ على قيمنا الروحية والتاريخية والأخلاقية المتوارثة".

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وأعرب الرئيس بوتين عن تفهمه لموقف كل من صوت ضد التعديلات من المواطنين، وقال: “ما زلنا نواجه العديد من المشكلات التي لم يتم حلها. يعيش الكثير في وضع صعب، وبالنسبة لنا نحن في قيادة البلاد، غالبا ما يبدو لنا أننا نفعل كل شيء ممكن”.

وشدد بوتين على ضرورة التصرف بشكل أسرع وأكثر دقة وتنظيماً وكفاءة.