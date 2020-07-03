فاوتشي: لقاحات كورونا ستدخل مرحلة الاختبار النهائي أواخر يوليو

قال أنطوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، إن لقاحات فيروس كورونا المرشحة ستدخل مرحلة الاختبارات الأخيرة في نهاية شهر يوليو الجاري، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف في حديثه للصحفيين يوم الخميس أن لقاحات أخرى ستدخل هذه المرحلة تدريجيافي أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وتابع: "سيكون في وسعنا أن نعرف ما إذا كنا نتعامل مع لقاح فعال وآمن مع بداية الشتاء أو نهايته، أو عند بداية سنة 2021".
وكان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز أعرب الخميس عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد نهاية 2020.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت شركة "مودرنا" لتصنيع الأدوية في وقت سابق من اليوم أن مرحلة التجارب الأخيرة للقاح التي سيشارك فيها 30 ألف متطوع ستبدأ هذا الشهر.
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