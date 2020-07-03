بوتين يعزي ميانمار بضحايا الانهيار الأرضي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية لنظيره الميانماري وين مينت بضحايا الانهيار الأرضي المدمر الذي وقع اليوم الخميس في منجم للأحجار الكريمة شمال البلاد وأودى بحياة العشرات، وفقًا لموقع روسيا اليوم. للأحجار الكريمة شمال البلاد وأودى بحياة العشرات، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأعرب بوتين في البرقية عن تعازيه العميقة لذوي الضحايا معربا عن تضامنه مع ميانمار في ظل "العواقب المأساوية للانهيار الأرضي الذي حدث في منطقة كاتشين"، وتعاطفه مع ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. تعازيه العميقة لذوي الضحايا معربا عن تضامنه مع ميانمار في ظل "العواقب المأساوية للانهيار الأرضي الذي حدث في منطقة كاتشين"، وتعاطفه مع ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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