الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الشيوخ التشيلى حول خطة الضم

رحبت الخارجية الفلسطينية بمشروع قرار تم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ التشيلى أمس، يطالب من حكومة الرئيس التشيلى سبستيان بنييرا، مراجعة جميع المعاهدات والاتفاقيات بين تشيلى وإسرائيل، للتأكد من أنها تتضمن مرجعا خاصا بحدود إسرائيل المعترف بها كحدود ما قبل حرب 1967،

وفقا لقرار مجلس الأمن 2334، ومشروع قانون يحظر دخول المنتجات التى تنتجها المستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية إلى تشيلي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستعرض القرار موضوع مصادرة أراض من بلدة بيت جالا، حيث

أن عددا كبيرا من التشيليين من أصل فلسطينى يمتلكون أراضٍ هناك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ،اليوم الخميس.

وكان مجلس الشيوخ التشيلى أعرب عن أسفه من أن حكومة تشيلى لا تعطى قرار الضم حقه الكافي، خاصة أن ما تفعله إسرائيل هو " أمر غير مسبوق وخطير للغاية"، لكونه سيخل بتوازن المنطقة ويقضى على أمل حل الدولتين.