قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات "بقوة هجومية كبيرة جدا"، متوعدا من سيحاول مهاجمة إسرائيل بضربة قاضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء تصريح نتنياهو في سياق كلمة ألقاها اليوم الخميس في جبل هرتزلبالقدس خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيلين الذين سقطوا في عملية "الجرف الصامد"، أي حرب غزة الثالثة.
وقال: "لا نقع بالأوهام. التحديات الأمنية التي نواجهها تلزمنا الترقب المستمر ن:"حن على أهبة الاستعداد للدفاع عن أنفسنابحرا وجوا وبرا، بما في ذلك من خلال إقامة الحاجز ضد الأنفاق على طول حدود قطاع غزة، ومن المقرر اكتمال إنشاء هذه العقبة قبل نهاية هذا العام".
وأضاف: "في الوقت نفسه مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات بقوة هجومية كبيرة جدًا، وكل من سيحاول أن يتحدانا من خلال القيام بأعمال عنف سيتكبد ضربة قاضية".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يهدد مهاجمي إسرائيل بضربة قاضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.