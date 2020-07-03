فلسطين: تسجيل 322 إصابة جديدة بكورونا خلال24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، مشيرة إلى أن 281 من مجمل الإصابات كانت في محافظة الخليل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت الوزارة أن هناك "11 حالة من المصابين بفيروس كورونا فيالعناية المركزة، بينها حالة موصولة بأجهزة التنفس الصناعي ووضعها حرج".
وذكرت أن إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي، ارتفع إلى 3417 حالة منها 2772 نشطة، إضافة إلى 11 حالة وفاة فيما بلغ
من جهته، أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، أن "الوزارة قررت تعليق الصلاة في المساجد لخمسة أيام بدءا من فجر يوم غدا الجمعة".
وقررت الحكومة الفلسطينية أمس الأربعاء، إغلاق الضفة الغربية بشكل كامل لخمسة أيام بدءا من يوم الجمعة، بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
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