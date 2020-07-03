روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى 1 أغسطس

مددت الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى الـ1 من أغسطس القادم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى مايو، انخفضت حركة الركاب في شركات الطيران الروسية بنسبة 44.6 في المئة، وبلغ عدد الركاب25 مليونا.
وعلى صعيد الخطوط الجوية الدولية، انخفض عدد الركاب بنسبة 53.7 في المئة إلى 8.7 مليون، بينما انخفض على الصعيد المحلي، بنسبة 38.1 في المئة إلى 16.3 مليون.
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