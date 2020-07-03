كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: إجراءات قوية من ترامب حال التأكد من تآمر طالبان وروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي سيقوم بخطوات وإجراءات جادة إذا تم التأكد من المعلومات بشأن التآمر بين طالبان وروسيا.

وأضاف روبرت أوبراين: "إنها شبهات مهمة، وفي حال تأكدت، فإني أضمن قيام الرئيس باتخاذ إجراءات جادة. لقد عملنا بضعة أشهر على دراسة خيارات الرئيس للرد في حال تأكدت هذه الشهادات".

من جانبها قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، إن التصريحات الأمريكية بشأن "تواطؤ" مزعوم بين روسيا وحركة طالبان ما هي إلا جزء من الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وحشو من السياسيين الأمريكيين أو الاستخبارات الأمريكية.

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وصرح مدير الإدارة الثانية في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، بعدم وجود أي دلائل على "تواطؤ" بين روسيا وحركة "طالبان" الإرهابية، مؤكدا أنها اتهامات كاذبة وعارية من الصحة.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولي استخبارات أمريكيين، مقالا يزعم بأن المخابرات الروسية عرضت مكآفات للمتشددين المرتبطين بـ"طالبان" من أجل الهجوم على الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، وبأن الرئس الأمريكي دونالد ترامب قد تم إبلاغه بذلك، ولم يتم تقديم أي دليل.

وطالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، السلطات المحلية بالرد المناسب على التهديدات التي تواجه الدبلوماسيين بسبب الأنباء المتعلقة بروسيا وأفغانستان، ووصفت الخارجية الروسية هذه التقارير بالمزيفة.