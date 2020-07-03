كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على محطات غدر الإخوان ومؤامرتهم على الشعوب العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"منذ نشأت جماعة الإخوان الإرهابية ويّعد العنف والاغتيالات منهجم ونشر الفوضى أسمى أمانيهم، فهم ليسوا فصيلًا سياسيًا كما يروجون لأنفسهم"، بهذه الكلمات استعرضت منصة "مداد نيوز"، تقريرًا يرصد غدر الإخوان ومؤامرتهم على الشعوب العربية.

مصر

فمن مصر بدأ تخريبهم ثم نشروا الإرهاب في كل مكان حتى تصدى لهم الشعب والجيش

ليبيا

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وفي ليبيا استغلوا الثورة ضد القذافي ليعيثوا فسادا في البلاد ويسيطروا على مقاليد البلد الغني بالنفط فأسسوا جماعات وتنظيمات إرهابية تعاونت مع القاعدة وداعش بدعم تركي قطري لترويع الشعب الليبي والاستيلاء على مقدراته

تونس

وفي تونس اتخذوا من السياسة ستارا للتغطية على أيديلوجيتهم التخريبية التي ظهرت بتجنيد الشباب التونسي وإرساله لجبهات القتال في سوريا للقتال مع التنظيمات الإرهابية.

وكلما اشتدت عليهم المعارضة المدنية قام جهازهم السري باغتيال الرموز المعارضة مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي ثم جاءت تسريبات خيمة القذافي وفضحت تخطيطهم لنشر الفوضى والتخريب في دول الخليج العربي واستهداف السعودية والكويت خبثهم كان معروفا للقاصي والداني لكن الخيمة باحت بأسرارها فها هم في الكويت وبالدليل القاطع يتآمرون على الدولة رغم أنهم يتخذون من البرلمان والسياسة ستارا لفكرهم التخريبي وسياستهم المدمرة للشعوب العربية الإخوان والإرهاب ملة واحدة دينهم الحزبية والتنظيم ولو استتروا بألف دين.