شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بحق منفذ مجزرة مسجدي مدينة كرايستشيرش في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
تم الإعلان في نيوزيلندا اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي أنه من المقرر صدور الحكم في أغسطس المقبل، بحق منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستتشيرش قبل أكثر من عام.
وفي مارس الماضي، أقر الأسترالي مرتكب الهجومين بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل، و40 محاولة قتل، وتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.
وأصدر القاضي كاميرون ماندر مذكرة اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) تحدد موعد النطق بالحكم في 24 أغسطس.
وقال ماندر إن قيود الحد من تفشي وباء كورونا أدت إلى تأجيل موعد صدور الحكم، حيث لم يتمكن الضحايا وأسرهم من دخول البلاد.
وأضاف "أعلم أيضا أن العديد من الضحايا وجدوا أن إجراءات المحكمة الطويلة مرهقة ومحبطة".
وقال إن الضحايا أرادوا أن يتم إصدار الحكم في أقرب وقت ممكن.
ولقي 51 شخصا حتفهم وأصيب عشرات في إطلاق نار داخل مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، في 15 مارس عام .2019
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