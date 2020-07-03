شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت كوريا الشمالية في تحجيم فيروس كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال في اجتماع موسع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقالت الوكالة في بيان إن كيم حذر من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا" فيما يتعلق بمكافحة الوباء ودعا للحفاظ على "أقصى درجات الحذر".