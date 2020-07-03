كوريا الشمالية تعلن الانتصار على كورونا

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/7/3 02:25 ص بتوقيت أبوظبي
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال في اجتماع موسع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والانتصار عليه.
وقالت الوكالة في بيان إن كيم حذر من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا" فيما يتعلق بمكافحة الوباء ودعا للحفاظ على "أقصى درجات الحذر".
وتفرض بيونج يانج قيودا مشددة لوقف وباء كورونا الذي يجتاح العالم منذ أن بدأ انتشاره في الصين المجاورة، كما أغلقت حدودها وفرضت حجرا صحيا لفترة على آلاف المواطنين ومئات الأجانب.
ورغم انتشار فيروس كورونا في ما يقارب 200 دولة، ما زالت كوريا الشمالية تُصر على خلوها من أي إصابات، رغم حدودها البرية مع جارتها الجنوبية والصين، وهما من بين الدول الأكثر تضررا بالوباء.
وعلى الرغم من ذلك يرى خبراء أن كوريا الشمالية معرضة بشكل خاص لانتشار الفيروس بسبب ضعف نظامها الطبي. ويتهم منشقون بيونج يانج بإخفاء انتشار الوباء.
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