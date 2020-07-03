برلمانيون في نيجيريا يطالبون بتغيير أسماء المواقع التى تحمل أسماء تجار الرقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

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طالب نواب في برلمان ولاية لاجوس بنيجيريا، التي تعد المركز التجاري للبلاد وأكبر مدنها، إعادة تسمية المناطق والمعالم التي تحمل أسماء تجار الرقيق والمسؤولين الاستعماريين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وقال نوهيم آدمز القائم على المبادرة خلال الإجراءات إن الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة كشفت "العنصرية الممنهجة والقمع والهيمنة على السود من قبل البيض، برغم إلغاء تجارة الرقيق المثيرة للسخط والأنشطة ذات الصلة منذ القرن الثامن عشر".

وقال النواب إن حاكم الولاية باباجيد سانوو-أولو يجب أن يوجه مسؤولي قطاعات السياحة والفنون والثقافة باتخاذ إجراءات للتعجيل بإزالة التماثيل المشار إليها وإعادة تسمية المباني والآثار.