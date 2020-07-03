إسرائيل تحد من التجمعات بعد تسجيل رقم قياسي باصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس فرض قيود على التجمعات فيما أكدت إسرائيل تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وسوف يتم السماح الآن لـ 50 شخصا كحد اقصى بالتجمع في الأماكن والحانات والنوادي كبيرة ، بانخفاض عن الحد السابق البالغ .250 وفي الأماكن المغلقة الصغيرة ، بما في ذلك دور العبادة ، سيتم تخفيض الحد إلى 20 شخصا.

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وقال نتنياهو "يجب أن نعود إلى سياسة القيود لتسطيح المنحنى مرة أخرى، وإلا فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 966 حالة جديدة بالإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة حتى اليوم الخميس ، وهو أعلى عدد من الحالات في يوم واحد منذ ظهور الوباء.

كان الرقم القياسي السابق الذي سجلته إسرائيل هو 819 يوم 3 نيسان/أبريل الماضي .

وأكدت الدولة حتى الآن 26452 حالة إصابة بالفيروس و 324 حالة وفاة.