شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سعودى يكشف تفاصيل تصاعد حالات الاعتقال التعسفى فى تركيا لرفض سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام التركي، يواصل جرائمه وتعسفه ضد المعارضة التركية وأبناء شعبه، منذ الانقلاب المزعوم وحتى الآن، تصاعد حدة التعسف التركي ضد أبناء الشعب، وأردوغان يقوم بسجن وتصفية الآلاف من معارضيه.

وفى تقرير بالفيديو أعده موقع الرياض اليوم السعودى، ذكر أن خلال شهري مايو ويونيو قامت الحكومة التركية باعتقال الكثير من المعارضة بسبب انتقاد أردوغان، ورفض سياساته، إضافة إلى اعتقال العشرات من الصحفيين، والعسكريين وغيرهم من السياسيين الذين يرفضون قمع أردوغان وبطشه، وأن هؤلاء يتعرضون إلى الوحشية داخل السجون التركية.