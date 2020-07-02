شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": 17 لقاحا محتملا لكورونا تخضع لتجارب سريرية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن هناك 17 لقاحا محتملا لفيروس كورونا تخضع حاليا لتجارب سريرية على البشر.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في ختام مؤتمر بحثي لفيروس كورونا استمر لمدة يومين، مشيرة إلى إن جامعة أكسفورد البريطانية تعمل على تطوير اللقاح الأكثر تقدما والمرشح للاستخدام.

وقالت المنظمة إنها ما زالت متفائلة، حتى لو لم تنجح التجارب الحالية.

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وذكرت آنا ماريا هيناو ريستريبو، المسؤولة عن الأبحاث والتطوير في منظمة الصحة العالمية أن: "لدينا مرحلة إنتاج واسعة تشمل أربعة أنواع مختلفة من اللقاحات".

ويتم حاليا إجراء أبحاث على أكثر من 150 مادة نشطة في البحث عن لقاح فيروس كورونا.

ويعد لقاح "ايه زد دي 1222" الذي تطوره جامعة أكسفورد أول لقاح يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مما يعني استخدامه في اختبارات واسعة النطاق على كثير من الأشخاص لتحديد فعاليته وسلامته.