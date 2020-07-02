شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 423 إصابة جديدة وحالتيّ وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 9740 حتى يوم أمس الخميس، اظهرت تسجيل 423 حالة قائمة جديدة منها 252 حالة لعمالة وافدة، و 167 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 4 حالات قادمة من الخارج، وتسجيل حالتي وفاة قائمة لفيروس كورونا فيما تعافت 635 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 22583.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تسجل 423 إصابة جديدة وحالتيّ وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.