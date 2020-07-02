شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يتسبب بإغلاق جميع مناجم الفحم في التشيك والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت تشيك اليوم جميع مناجم الفحم فى البلاد مؤقتاً فى محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد فى أماكن التعدين. وذكرت شركة "أو كيه دي" للتعدين المملوكة للدولة أن عملية طوارئ واحدة فقط ستستمر ابتداءً من غد الجمعة لضمان سلامة المناجم الأربعة النشطة في شرق البلاد. وقالت: إن المناجم ستبقى مغلقة على الأرجح خلال الأسابيع الستة المقبلة.

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