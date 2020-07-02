انفجار غامض ونشوب حريق بمنشأة للتخصيب النووي الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

هاجر عامر

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن اندلاع حريق في مبنى في موقع إنتاج الوقود النووي الرئيسي في إيران في وقت مبكر من يوم الخميس ، مما تسبب في أضرار جسيمة لما يبدو أنه مصنع تتباهى فيه الدولة بإنتاج جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي. وحذرت الولايات المتحدة مرارا من أن مثل هذه الآلات يمكن أن تسرع في طريق طهران نحو بناء أسلحة نووية.



واعترفت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بوقوع حادث في الموقع الصحراوي ، لكنها لم تصفه بأنه تخريب. ونشرت صورة تظهر ما يبدو أنه دمار من انفجار كبير خلع الأبواب وتسبب في انهيار السقف. أجزاء من المبنى ، الذي تم افتتاحه مؤخرًا ، تم تفحمها بالنيران.

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ولكن لم يتضح حجم الضرر الواقع تحت الأرض ، حيث أشار مقطع فيديو نشرته الحكومة الإيرانية العام الماضي إلى أن معظم أعمال التجميع يتم إجراؤها على أجهزة الطرد المركزي من الجيل التالي - الآلات التي تنقي اليورانيوم.

وقال مسؤول استخبارات شرق أوسطي ، فضل عدم الكشف عن إسمه ، إن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة زرعت داخل المنشأة. وقال إن الانفجار دمر الكثير من الأجزاء فوق سطح المنشأة حيث تتم موازنة أجهزة الطرد المركزي الجديدة - الأجهزة الدقيقة التي تدور بسرعات تفوق سرعة الصوت - قبل تشغيلها.

وقع الحريق والانفجار داخل المجمع النووي في نطنز . ويقع المبنى المتضرر بجانب منشآت إنتاج الوقود تحت الأرض ، حيث قامت الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عقد من الزمان بأكثر الهجمات الإلكترونية تعقيدًا في التاريخ الحديث ، والتي أطلق عليها اسم "الألعاب الأولمبية". هذا الهجوم ، الذي استمر لعدة سنوات ، غير رمز الكمبيوتر للمعدات الصناعية الإيرانية ودمر ما يقرب من 1000 جهاز طرد مركزي ، مما أدى إلى تراجع برنامج إيران النووي لمدة عام أو أكثر.

أشارت الأدلة المبكرة بقوة يوم الخميس إلى أن الضرر كان في الواقع تخريبًا ، على الرغم من أنه لا يزال هناك احتمال أن يكون نتيجة لحادث صناعي.