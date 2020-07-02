وصول 171 موطناً من العالقين في جيبوتي إلى باب المندب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصلت إلى مرسى السويداء في باب المندب، اليوم الخميس، الرحلة البحرية الخامسة من العالقين في جمهورية جيبوتي الشقيقة ، وعلى متنها 171 راكب، وذلك بعد إجراء فحوصات (بي سي أر ) لهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد - 19 ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



كما تم إخضاع جميع الركاب حال وصولهم، للفحص الحراري عبر كاميرا الفحص الخاصة بذلك، من قبل الفريق الطبي وذلك في أطار إجراءات البرتوكول التنظيمي الذي اعتمدته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بشأن إعادة العالقين إلى أرض الوطن.

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