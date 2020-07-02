شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. 659 حالة جديدة بكورونا و14 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و 14 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 166378 حالة, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29875 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 104791 حالة تعافٍ.

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