شكرا لقرائتكم خبر عن 363 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا وإسبانيا واليونان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و 39 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن أجمالي عدد الإصابات بلغ 240961 إصابة, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34818 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 191083 حالة.

كما رصدت إسبانيا 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) ارتفع إلى 250103، مشيرة إلى تسجيل خمس وفيات ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة إلى 28368 حالةً.

وسجلت اليونان 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان لها اليوم أن من بين الإصابات 785 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و 1914 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان.

وأضاف أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفيات عند 192 حالةً.