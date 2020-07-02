النواب الليبي يدعو لوقفة دولية "حاسمة" ضد التدخل التركي

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن حل أزمة بلاده بوقف الصراع الدولي على مقدرات الدولة في ليبيا ودعم الجهود التي تهدف للحل السياسي.

وتابع العقوري في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن الشعب الليبي وشعوب المنطقة تحتاج للاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات وقد حان الوقت لوقف الصراع الدولي في ليبيا ودعم الجهود التي تهدف للحل السياسي

وشدد على أن "الوصول إلى ذلك الحل يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي والدول الكبرى وقرارات حازمة ضد التدخلات الخارجية في بلادنا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن لوقف استجلاب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا."

ونوه إلى أن ليبيا أصبحت مسرحا لصراع المصالح بين القوى الكبرى وتهديد أمن واستقرار المنطقة بأكملها ويفتح المجال أمام سيناريوهات أكثر سوءا، ما يتطلب الوصول إلى حل سريع قبل الوصول إلى كارثة، وتفعبل دور بعثة الأمم المتحدة ومساندتها.

وحول زيارة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى موسكو بدعوة رسمية الخميس، أكد العقوري أن موسكو لها موقف واضح من الأزمة الليبية بدعم مجلس النواب الليبي كجهة شرعية منتخبة، إضافة إلى دعم العودة لعملية الحوار السياسي.

ويؤكد العقوري أن مجلس النواب يرحب بجميع المواقف الداعمة للحل السياسي، والتي تسهل الوصول إليه المواقف الروسية على اعتبار أنها لاعب دولي أساسي يهم الليبيين التنسيق المشترك معهم من أجل استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن مجلس النواب منفتح على العالم وعلى أي دولة صديقة أو شقيقة تريد مساندة اللليبيين، مؤكدا أن زيارة وزير الخارجية اليوناني، الأربعاء، كمثال كانت زيارة هامة جدا في إطار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين، وتأكيدا من أثينا على دور مجلس النواب كممثل شرعي وحيد لليبيين.



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وأوضح إن العلاقات بين ليبيا واليونان قوية ومجللس النواب يسعى لتعزيها ، كون اليونان دولة جارة وعضو في الاتحاد الأوروبي والناتو وكذلك عضو في عملية إيريني لمراقبة الشواطئ الليبية وبالتالي فدعم اليونان هام جدا لليبيا وللمنطقة في هذه الفترة .

ويشير البرلماني الليبي إلى الموقف العربي الواضح والصريح في دعم القضبة الليبية الذي ظهر في بيان وزراء الخارجية العرب، مؤكدا ترحيب الليبيين به واعتباره بيانا يعبر عن تطلعات الليبيين الذي عبر عنها مجللس النواب مرارا خاصة وقف إطلاق النار والعودة الفورية للحوار السياسي".

وأردف أن البيان تضمن نقاط هامة تجمب وحدة وسيادة ليبيا حيث نص صراحة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية والحفاظ علي أمنها، واستقرارها ورفاهية شعبها.

وقال العقوري :"نأسف للدول التي تحفظت على بعض فقرات البيان وأن ذلك لا يصب في مصلحة استقرار الشعب الليبي والمنطقة".





وفي وقت سابق أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، وصول المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس إلى العاصمة الروسية موسكو، الخميس.

وأوضح المريمي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الزيارة جاءت بناء علي دعوة المقدمة من السلطات الروسية إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لزيارة روسيا لبحث مستجدات الأزمة الليبية والحلول المقترحة للخروج بالبلاد من الوضع الراهن.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية، وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش شرقي مصراتة وغربي سرت.