تسريب يثبت تآمر فايز البغيلي ضد السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسريب صوتي جديد ضمن "تسجيلات خيمة القذافي" يثبت تورط النائب السابق في مجلس الامة الكويتي فايز البغيلي ضمن عدد من الشخصيات المحسوبة على تنظيم الإخوان في الكويت مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
في خيمة القذافي.. كانت لهم أسرار
مؤامرات أحيكت من الأطراف الثلاثة للإضرار بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، لينسف نفي البغيلي لواقعة التقائه بالقذافي في الخيمة الشهيرة.
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عقب تداول التسريب الصوتي للقاء القذافي بالنائب الكويتي مبارك الدويلة أصدر البغيلي بيانا نفى فيه حضوره للقاء المسرب لتتواصل فضائح تنظيم الإخوان التي لا تنتهي.
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