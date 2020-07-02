بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة إيمان أحمد - غزة الخميس 2020/7/2 11:01 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/2 11:01 م بتوقيت أبوظبي

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، مساء الخميس، 4 صيادين فلسطينيين وصادرت قاربيهما بعد ملاحقتهما في عرض البحر قبالة جنوب قطاع غزة.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين لـ"الخليج 365": إن زوارق الاحتلال الحربية حاصرت قاربي صيد غرب ميناء رفح واعتقلت 4 صيادين. Advertisements وذكر أن الصيادين المعتقلين هم: خالد سمير البردويل (25 عاما) ووديع اسماعيل البردويل (25 عاما) وعماد عمر البردويل (27 عاما) ومحمد ذياد صيام (24 عاما). وأشار إلى أن الزوارق الإسرائيلية سحبت القاربين تجاه ميناء أسدود الإسرائيلي، واقتادت الصيادين إلى جهة غير معلومة. وتؤدي المطاردات شبه اليومية للصيادين في بحر قطاع غزة إلى وقوع إصابات بينهم واعتقالات وأضرار فادحة تصيب القوارب، علاوة على استشهاد عدد من الصيادين في البحر جراء تلك الانتهاكات المستمرة.

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