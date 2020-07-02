انت الان تتابع الكرملين يعتبر نتيجة الاستفتاء على التعديل الدستوري "انتصارا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اعتبر الكرملين الخميس "انتصاراً" إقرار التعديلات الدستورية التي تسمح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036 في استفتاء شعبي. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري لبيسكوف "بحكم الأمر الواقع، جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين"، في أعقاب موافقة الناخبين بنسبة 77,92% على التعديلات في الاستفتاء الذي جرى على مدى أسبوع، بحسب نتائج رسمية.

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