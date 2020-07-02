شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. أردوغان يعطي توجيهات للمسؤولين القطريين بحضور تميم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، فيديو للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد وعدد من المسؤولين القطريين .

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ويظهر في الفيديو وكان الرئيس التركي يعطي توجيهات للمسؤولين القطريين الذين إصطفوا في الجهة المقابلة له، حيث ظهر أحد المسؤولين القطريين وهو يعتدل في جلسته بالتزامن مع إشارة أردوغان له .

وعلق الصحفي عناد العتيبي على الفيديو قائلاً، "|عدل جلستك أنت وهو ( مشاهد تم توثيقها اليوم في الدوحة )" .