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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله البندر يؤكد بقاء المشهد واحد في تبعية قطر للعثمانيين الجدد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الصحفي والسياسي عبدالله البندر، أن مشهد التبعية القطرية للعثمانيين الجديد يبقى واحداً، وذلك في تعليقه على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة .
وقال البندر في تغريدة له بتويتر، "أردوغان يصل الدوحة اليوم، ويبقى المشهد واحد في التبعية الذليلة للعثمانيين الجدد" .
واثارت صور إستقبال أردوغان من قبل المسؤولين وامير البلاد تميم بن حمد، ضجة واسعة، حيث أعتبرها السياسيون دليل على إستمرار التبعية والخضوع القطري لأردوغان
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