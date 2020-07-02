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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي سعودي : لا يجرؤ أي مسؤول قطري أن يمشي بموازاة أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
وصف الصحفي السعودي، عضوان الأحمري، تعامل المسؤولين القطريين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتبعية المهينة .
وقال الأحمري في تغريدة له بتويتر، "لا يجرؤ أي مسؤول قطري أن يمشي بموازاة أردوغان، الحاكم الفعلي للدوحة. تبعية مهينة" .
جاء ذلك خلال تعليقه على صورة إستقبال مسؤول قطري للرئيس التركي، حيث رفض الأخير أن يسمح للمسؤول القطري أن يمشي بموازاته .
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