شكرا لقرائتكم وزارة العدل الأميركية تطلب حجز 4 سفن إيرانية تحمل نفطاً لفنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالبت وزارة العدل الأميركية، اليوم الخميس، بحجز 4 سفن إيرانية تحمل نفطا إلى فنزويلا.

ورفع المدعون الفيدراليون الأميركيون دعوى في وقت متأخر من يوم الأربعاء، لمصادرة أربع ناقلات بنزين إيرانية متجهة إلى فنزويلا، وهو أحدث إجراء ضمن سلسلة جهود الولايات المتحدة في ملاحقة شبكات الشحن البحري التي تساعد طهران في خرق العقوبات.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه برفع شكوى المصادرة المدنية، لا يستهدف المدعون الأميركيون منع توصيل الوقود الإيراني إلى فنزويلا فحسب، بل أيضًا حرمان طهران من عائدات الشحنات ومنع عمليات النقل في المستقبل.

Advertisements

كان موقع بريطاني قد كشف في وقت سابق أن النظام الإيراني ينسق مع فنزويلا للتملص من العقوبات الأميركية المفروضة عليهما، والتخفيف من أزماتهما الداخلية، وذلك عبر خط جوي نشط بدأ الأسبوع الماضي.

وقال موقع "سيمبل فلاينج simpleflying"، المتخصص في أخبار الطيران الدولي، إن إيران وفنزويلا تعملان كحليفين وسط العقوبات الأميركية التي تسببت في نقص النفط في فنزويلا.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24 FlightRadar24" أن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية حلقت بين طهران وشبه جزيرة باراغوانا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وستشغل المزيد من الرحلات الجوية في الأيام المقبلة.