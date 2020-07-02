شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن بالمحافظات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات يوميا، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وتوزيع مستلزمات التطهير والكمامات، وإرشادات التوعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

ففي محافظة الإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، قامت أمانة الشباب بإشراف الدكتور محمد مسعد، بتوزيع 2000 كمامة، على المواطنين بنطاق قسم المنتزة، على المواطنين، وقائدي السيارات، وفي مواقف سيارات نقل المواطنين، فضلا عن تنظيم حملات التوعية للمواطنين، بطرق ارتداء الكمامة، وطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي، قامت أمانة بندر كفر الشيخ برئاسة أحمد جعفر، بتوزيع عدد 1000 كمامة، وكميات من المواد المطهرة، على المواطنين بمواقف سيارات الأجرة.

وفي محافظة الوادي الجديد، وتحت إشراف النائب جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة، قامت أمانة الحزب بمركز الداخلة، برئاسة محمد على عبد الغني، بتطهير وتعقيم دور العبادة بقرى المركز، وكذلك قرى مركز باريس.

وفي الشرقية، قامت أمانة الحزب برعاية أمين الحزب بالمحافظة المهندس أحمد الخطيب، بحملات تطهير وتعقيم دور العبادة الرئيسية، بأحياء ومدن ومراكز المحافظة.

ومن جانبه، أشار أمين المحافظة، إلى أن أمانة "ديرب نجم" برئاسة الدكتور شاكر عابدين قامت بمواصلة أعمالها اليومية من تطهير وتعقيم عدد من المناطق الحيوية والقري بقطاع المركز، كما واصلت أمانة القرين برئاسة علاء الشبراوى من أعمال التعقيم والتطهير بعدد من المساجد، ومحيط البنوك، ومكاتب البريد.

وفي حي أول الزقازيق، قامت أمانة الحزب بقيادة سامح القرشي، بتعقيم وتطهير عدد من الشوارع الرئيسية والمساجد الكبري، استكمالا لحملة التعقيم ضد فيروس كورونا.

كما واصلت أمانة الحزب بالصالحية، برعاية علا عمار، حملات التعقيم والتطهير للمولات التجارية الكبري بالمدينة، وعدد من الأحياء والمناطق السكنية، والتي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين.

وفي "كفر صقر"، قامت أمانة الحزب، برئاسة أسامة زكريا، بتعقيم وتطهير المناطق الحيوية، ودور العبادة بمختلف الشوارع الرئيسية.

وفي" أولاد صقر"، قامت أمانة الحزب، برعاية صبري طنطاوي ، بعملية تطهير وتعقيم عدد من المساجد الكبري في ظل جائحة كورونا.

ففي محافظة الجيزة، تحت رعاية عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، قامت أمانة العمال والفلاحين، بإشراف المهندس أحمد الشراني، بتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية، على العمالة الغير منتظمة، والأسر الأكثر احتياجا، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وفي الفيوم، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، بإشراف المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، توزيع المساعدات الغذائية على المواطنين، حيث تم توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية، على الأسر الأكثر احتياجا، في قرى مطرطارس وبندر سنورس، وقرى أبو صير ودفنو بمركز إطسا.

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وأوضح المهندس عبد القادر الجارحي، أنه تم تجهيز وتعبئة 40 ألف كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة، وذلك تحت أشراف أمانات، تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، والعمل الجماهيري، بالتنسيق مع أمانات الحزب بالمراكز.

وفي محافظة الإسماعيلية، بإشراف حماد موسى، أمين الحزب بالمحافظة، قامت أمانة الحزب بتوزيع زجاجات المياة على الإدارات التعليمية، لتوزيعها على طلاب المدارس والمدرسين والإداريين، بإشراف عصام دياب أمين التنظيم بالمحافظة، وبمشاركة أمانة الحزب بقسم ثان، وأمانة العلاقات العامة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.

والجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.



















