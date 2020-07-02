شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد: هناك 1000 رقيب على كل شخص بالحزب..ولا دور لرأس المال فى قراراتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، نصائح لأعضاء حزب مستقبل وطن، قائلا: "لابد أن تعلم أن هناك رجال فى الحزب قائمين على رسم البرنامج وخطة الحزب، وثق فى قيادات الحزب، وثق أن القرارات لا تؤخذ بعشوائية أو بالوساطة أو المحسوبية أو رأس المال كما يظن البعض، ولكنها تؤخذ بشكل مهنى ومؤسسى وهناك 1000 رقيب على كل شخص داخل الحزب".

ووجه رشاد رسالة أخرى لأعضاء الحزب، قائلا: "الاستحقاق القادم مهم جدا فى رسم الحياة السياسية المصرية، وتبقى خطوة واحدة لصياغة الحلم فى وجود كيان سياسى قوى يكون ظهيرا سياسيًا للدولة المصرية، حاول أن تقدم مثال للكادر التنظيمى، فهناك نُدرة فى الكادر التنظيمى وهو أهم 100 مرة من الكادر النيابى".

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وأضاف المهندس أشرف رشاد أن البعض يظن أن الأحزاب تدفع بأهم ما لديها فى القائمة، قائلا: "هذه نظرية مغلوطة، والمرشح القوى صاحب القوة الحزبية أحرص على تواجده فى الفردى، وانتخابات القائمة لها شكلها ومتطلباتها الدستورية، وأهم قيادات الحزب ستكون موجودة في الفردى".

جاء ذلك خلال حوار المهندس أشرف رشاد مع النائب والإعلامى مصطفى بكرى على قناة صدى البلد الفضائية، للحديث عن معايير اختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، والتحالفات الانتخابية، وهل تشهد الحياة البرلمانية حزبا للأغلبية بديلا للائتلاف، وموقف القوائم الانتخابية ونسب التمييز الإيجابى للمرأة وتساؤلات الشارع حول قانون الدوائر الانتخابية المقبل ورؤية حزب مستقبل وطن.