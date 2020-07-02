شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد: الجنوب والمحافظات الحدودية تعانى من ندرة نسبية فى الكوادر النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى مكتسبا ما كانت ستحصل المرأة عليه ولو بعد قرون، قائلا: "المرأة المصرية أدت أداءً مُشرفًا في الاستحقاقات الدستورية الماضية، وكانت حصن الأسرة المصرية من أى أفكار متطرفة"، وتابع موجها حديثه للمرأة المصرية: "هذه فرصتك اقتنصيها واغتنميها أن تدخلى عالم السياسة والعطاء فى العمل العام"، داعيا المرأة أن تكون حاضرة فى الاستحقاقات القادمة.

وأوضح رشاد، أن القانون نص على عدد مقاعد المرأة بمجلس النواب بنسبة 25% من عدد المقاعد، و10% من عدد أعضاء مجلس الشيوخ، قائلا: "وكلا الالتزامين يجب توفيتهم داخل القائمة، 20 مرأة فى قائمة الشيوخ، و142 مقعد للمرأة فى قائمة النواب، وهذه فرصة تاريخية للمرأة المصرية، وحتى أكون منصفا هناك العديد من السيدات الفضليات يتم اختيارهن من جانب لجنة مُشكلة من رئيس حزب مستقبل وطن تعمل على تقييم السيدات".

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وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن هناك محافظات تعانى من الندرة فيما يخص المرأة، خاصة المحافظات الجنوبية والحدودية، قائلا: "لأن المرأة المصرية فى هذه المحافظات لها أولوياتها مثل زوجها وأبنائها، وبالتالى تفضل ممارسة العمل العام من داخل منزلها، وقطعا هناك سيدات صعيديات استطعن أن يكن نموذج للعطاء خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب".

جاء ذلك خلال حوار المهندس أشرف رشاد مع النائب والإعلامى مصطفى بكرى على قناة صدى البلد الفضائية، للحديث عن معايير اختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، والتحالفات الانتخابية، وهل تشهد الحياة البرلمانية حزبا للأغلبية بديلا للائتلاف، وموقف القوائم الانتخابية ونسب التمييز الإيجابى للمرأة وتساؤلات الشارع حول قانون الدوائر الانتخابية المقبل ورؤية حزب مستقبل وطن.