أشرف رشاد: نسعى لتشكيل قائمة انتخابية تجمع كل الرموز الوطنية وتعبر عن كل الاتجاهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، أن حزب مستقبل وطن يسعى إلى تشكيل قائمة انتخابية تجمع كل الرموز الوطنية وتعبر عن كل الاتجاهات، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لكل الأحزاب المصرية للانضمام إلى تلك القائمة، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن فتح أُطر الحوار مع كافة الأحزاب واستضاف رؤساء الأحزاب للاتفاق على بعض المبادئ الأساسية، وقد توافق معه أحزاب كبيرة منها الشعب الجمهورى والوفد، قائلا: "رفضنا المحاصصة فى القائمة أو وجود أشخاص غير مرغوب فيها من بعض الأحزاب المُنضمة للقائمة".

وأضاف رشاد أن حزب مستقبل وطن استعد جيدا ومنذ فترة طويلة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك من خلال تشكيلات امتدت لكل ربوع مصر، قائلا: "مفيش قرية أو شياخة فى مصر لا يوجد بها تشكيل لمستقبل وطن"، وتابع: "الاستعداد تم أولا بتدريب الكوادر الشبابية بحقوق وواجبات النائب البرلمانى والالتزامات الحزبية".

كما توجه المهندس أشرف رشاد بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، قائلا: "مستقبل وطن وليد 30 يونيو، عينينا وعت على السياسة في هذا التاريخ، فقد كان تاريخ فاصل وميلاد لجيل كبير من الشباب الذين يعملون في السياسة، والرئيس السيسى قائد ورائد التجربة الشبابية المصرية، وحقوق المرأة وكثير من الفئات التى غابت لعقود عن العمل السياسى".

جاء ذلك خلال حوار المهندس أشرف رشاد مع النائب والإعلامى مصطفى بكرى على قناة صدى البلد الفضائية، للحديث عن معايير اختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، والتحالفات الانتخابية، وهل تشهد الحياة البرلمانية حزبا للأغلبية بديلا للائتلاف، وموقف القوائم الانتخابية ونسب التمييز الإيجابى للمرأة وتساؤلات الشارع حول قانون الدوائر الانتخابية المقبل ورؤية حزب مستقبل وطن.