شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النائبة جهاد إبراهيم تناقش رسالة الدكتوراه بحضور وكيل البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت النائبة جهاد محمود إبراهيم، عضو مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، رسالتها للدكتوراه بجامعة عين شمس، بشأن الأوضاع المعيشية للفقراء فى مصر فى ظل التغيرات الاجتماعية وسياسات الدعم، وقامت الرسالة على دراسة واقعية لأحد أحياء القاهرة.

وشهد الحضور مشاركة برلمانية لافتة لتنهئة النائبة بحصولها على الدكتوراه وتميزها فى الرسالة التى قدمتها، وكان على رأسها السيد محمود الشريف وكيل البرلمان، وحضور النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان والنائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان.

وتقدم النواب بالتهنئة وبالنيابة عن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، للنائبة فى مناقشتها لرسالة الدكتوراه وتميزها فيما قدمته، وتم الحرص من قبل الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن الوقاية من فيروس كورونا.