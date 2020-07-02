شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء "الأعلى للإعلام" الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الدعوة لكل من كرم كامل إبراهيم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق محمد الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حسين كمال عبد القادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح الأحد المقبل 5 يوليو.

وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين.

Advertisements

وتقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم.

وكلف الدكتور على عبد العال المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأمانة العامة بالتواصل مع مكاتب رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، لإخطارهم بموعد حضورهم الجلسة العامة للمجلس.