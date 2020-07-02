"صناعة البرلمان": السيسى فى جولته لمواقع العمل يعطى المثل للمسئولين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على القيام بصفة مستمرة بجولات مفاجئة لمواقع العمل والانتاج.
وقال " عامر "، إن الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس السيسى خلال الساعات القليلة الماضية لعدد من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر ومتابعته لسير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع، وتشديده المستمر على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع انما هى دليل قاطع على الحرص والاهتمام الكبيرين من الرئيس السيسى على صحة جميع العاملين بمواقع العمل والإنتاج.
ووصف المهندس محمد فرج عامر حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له بأنه يأتى ضمن المواقف الانسانية المتعددة للرئيس عبد الفتاح السيسى مع مختلف الشرائح من الشعب المصرى العظيم.
وأكد أن الرئيس السيسى دائما هو المثل والقدوة لجميع المسؤولين من وزراء ومحافظين وغيرهم فى مثل هذه المواقف الإنسانية التى يجب ان تكون دستورا ومنهاج عمل لكل المسئولين بالدولة.
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