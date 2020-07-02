شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان": السيسى فى جولته لمواقع العمل يعطى المثل للمسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على القيام بصفة مستمرة بجولات مفاجئة لمواقع العمل والانتاج.

وقال " عامر "، إن الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس السيسى خلال الساعات القليلة الماضية لعدد من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر ومتابعته لسير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع، وتشديده المستمر على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع انما هى دليل قاطع على الحرص والاهتمام الكبيرين من الرئيس السيسى على صحة جميع العاملين بمواقع العمل والإنتاج.

Advertisements

ووصف المهندس محمد فرج عامر حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له بأنه يأتى ضمن المواقف الانسانية المتعددة للرئيس عبد الفتاح السيسى مع مختلف الشرائح من الشعب المصرى العظيم.

وأكد أن الرئيس السيسى دائما هو المثل والقدوة لجميع المسؤولين من وزراء ومحافظين وغيرهم فى مثل هذه المواقف الإنسانية التى يجب ان تكون دستورا ومنهاج عمل لكل المسئولين بالدولة.