شكرا لقرائتكم خبر عن bon voyage تحجز التريند الأول لكارول سماحة والثانى للايف ستايلز ستوديوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاحاً كبير حققه فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة، الذي اطلقته شركة لايف ستايلز ستديوز مساء أمس، من إخراج بتول عرفه، والذي اهل الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الأول في تويتر ، وحصول الشركة على التريند الثاني، وسط إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة الاختلاف الكبير في أداء سماحة التي اظهرت المخرجة بتول عرفة في أحداث الكليب .

ظهرت سماحة خلال الكليب الذي تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل ، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلي للمرة الاولى لها بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة في التصوير على الاستايل الاوروبي ، وجودة الالوان العالية ، التي عملت على ضبطتها لمدة اسبوع ، للخروج بأفضل صورة .

بتول عرفة

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‏"bon voyage " إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.