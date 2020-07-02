شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات تتخذها الوطنية للانتخابات لإتمام "مجلس الشيوخ".. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من القرارات ينتظر أن تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الساعات القليلة المقبلة، والخاصة بإجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ ، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الهيئة فى حالة انعقاد دائم استعدادا للترتيب لهذا الاستحقاق ، نفاذا للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى أبريل من العام الماضى.

وتجتمع اليوم الهيئة من أجل الاتفاق على كيفية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ومواعيدها وكافة مراحل العملية الانتخابية.

يأتى من بين هذه القرارات المنتظر أن تصدرها الهيئة ، دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ ، وقرار بشأن الجدول الإجرائى والزمنى ، وقرار بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته ، وقرار شروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح ، وقرار حول تخصيص الرموز الانتخابية.

كما تتضمن القرارات ضوابط تصويت المصريين المقيمين فى الخارج فى الانتخابات، وكافة القرارات الأخرى المتعلقة بتصويت الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

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أيضا قرارات أخرى تتعلق بمتابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية، ومتابعة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، وكذا قرارات تتعلق بتشكيل ومهام لجان متابعة سير الانتخابات، وتشكيل لجان فحص الطلبات والبت فيها.

ومن المنتظر أن تتضمن القرارات أيضا مواعيد الدعاية الانتخابية ، وضوابطها ، ومحظورات الدعاية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا اليوم ، أكدت أن ان العمل بداخلها يجرى على قدم وساق بعد صدور هذه القوانين نفاذاً للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى أبريل من العام الماضي.

وأكدت الهيئة أنه يجرى الآن الإستعداد لانتخاب أول مجلس للشيوخ، ويعكف الجهاز التنفيذى للهيئة حالياً على الإعداد لهذه الانتخابات وإعداد القرارات اللازمة لها، وتحديد اللجان التى ستجرى أمامها عملية الإقتراع، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا التى من شأنها منع تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

وأكدت الهيئة أنه من المنتظر أن يعقد مجلس إدارتها برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ، اجتماعاً فى غضون الساعات المقبلة للنظر فيما أعدَّه القاضى أسامه غازى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة ومعاونوه من القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، وتحديد موعد المؤتمر الصحفى لمجلس إدارة الهيئة الذى يعلن فيه رئيس المجلس دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ فى داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمنى لهذه الانتخابات.