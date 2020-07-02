محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أعربت الفنانة لوبا الحلو مدربة الأسود عن سعادتها الغامرة لإعادة افتتاح السيرك القومي بالعجوزة، مساء الخميس، بعد توقف ثلاثة أشهر.
وقالت لوبا في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، إن إعادة افتتاح السيرك القومي يمثل يوما مهما في حياتها، بعد العودة إلى جمهورنا وبيتنا مرة أخرى، مضيفة:"أقول للجمهور وحشتونا وقريبا ستزول هذه الغمة عن مصر والعالم كله".
وتابع: "أطمئن الجمهور بأن إدارة السيرك القومي اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الجميع، كما أن وزارة الثقافة مهتمة بصحة الجمهور والفنانين بدرجة كبيرة".
وأكملت: "على مستوى التقنيات، حرصت إدارة السيرك أن تستغل فترة الإغلاق التي استمرت أكثر من مائة يوم، في تحديث الفقرات الفنية والأدوات التي نعمل بها، ولأول مرة نرى شاشة فيديو ضخمة في السيرك كنوع من الإبهار، ويتم استخدامها أيضا في عرض ملامح عن تاريخ السيرك والعائلات الفنية في السيرك القومي".
وحول فقرة الأسود قالت لوبا: "لقد كانت نفسية الأسود سيئة جدا الفترة الماضية، لعدم ممارسة تمارينهم المعتادة بسبب إغلاق السيرك، ونبدأ من اليوم إعادة تدريبهم على تخطي الظروف التي مروا بها، وأن يستمعوا للموسيقى مرة أخرى، ويقدموا فقراتهم بشكل منتظم للحصول على طاقة".
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعادة افتتاح السيرك.. لوبا الحلو: نفسية الأسود كانت سيئة بسبب الغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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