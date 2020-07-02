تعافي 23 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، تعافي 23 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الفشن المركزي، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية، وبروتوكول علاج وزارة الصحة.
من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على الجهد الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأشاد المحافظ بدور الطاقم الطبي بالمستشفى، ومستشفيات المحافظة، وأكد أن الجميع يعملون بإخلاص.
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