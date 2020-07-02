1 أغسطس.. الكويت تستأنف رحلات الركاب

أفاد موقع العربيه نت أن الخطوط الجوية الكويتية أنها ستستأنف رحلات الركاب اعتبارًا من 1 أغسطس.
وفى وقت سابق أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الاستغناء عن خدمات 1500 موظف وافد من العاملين بمختلف القطاعات؛ وذلك نظرا لتداعيات أزمةمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيرها السلبي على التشغيل التجاري للشركة.
وقالت الخطوط الجوية الكويتية - في بيان اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" -إنها مع تقديمها كل الشكر والتقدير للموظفين المنتهية خدمتهم، على ما بذلوه من عطاء ومجهود خلال فترة عملهم بالشركة، فإنها تؤكد أن اهتمامها بموظفيها يأتي على رأس أولوياتها، وأن هذا القرار الصعب يأتي نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص، وقطاع الطيران العالمي بشكل عام.
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