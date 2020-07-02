الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن نقل الحيوانات الأليفة عدوى كورونا

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأن نقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". قالت الصحة العالمية إن الحيوانات الأليفة يمكن أن تصيب أصحابها، ولكن بصورة "ضئيلة للغاية وقليلة الخطورة إلى حد كبير"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". حد كبير"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية إن هناك "مخاطر ضئيلة للغاية" من أن الحيوانات الأليفة Advertisements يمكن أن تصيب أصحابها بعدوى "كوفيد 19". يمكن أن تصيب أصحابها بعدوى "كوفيد 19". وتابعت قائلة في مؤتمر صحفي في جنيف: "القطط والحيوانات الأليفة وحتى النمور أصيبت بهذا المرض". واستمرت سواميناثان قائلة "هناك خطر ضئيل للغاية من الحيوانات الأليفة، لأنه كان هناك بعض القلق من أن تصبح الحيوانات الأليفة مصدرا للعدوى".

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