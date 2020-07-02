تفاصيل جديدة حول واقعة المنشأة النووية في ايران

كشف المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، تفاصيل جديدة حول واقعة المنشأة النووية، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن كمالوندي أن الحادث الذي وقع، اليوم الخميس، قد وقع في إحدى الصالات المسقوفة قيد الإنشاء في فناء موقع "نطنز" النووي.
وأكد بهروز كمالوندي أن الصالة كانت خاملة من حيث المواد المشعة،
وقال كمالوندي: "للأسف، انتشرت بعض الشائعات بشأن قضية التلوث، وهذا غير صحيح على الإطلاق. تتواجد فرق الخبراء في مكان الحادث وتقوم بالتحقيق في سبب وقوع هذا الحادث".
وأشار إلى أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قد حضر إلى الموقع، وبأن الأصدقاء والزملاء يقومون حاليا بدراسة الواقعة.
ولفت المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إلى أن هذا المكان النووي لا يجري فيه أي نشاطات ولم تكن هناك مواد مشعة فيه، ولم يكن أحد من القوى العاملة متواجدة فيه، وبالتالي لم تحدث خسائر في الأرواح، وإن أكد أن هناك خسائر مالية ومادية ستقوم الحكومة الإيرانية بتقييمها.
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